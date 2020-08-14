SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları merak edilirken yükselen ve alçalan grafiğe sahip olmasndan dolayı yakın markajda takip edilen konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Haberimizin içerisinden altın fiyatları alış ve satış bilgisine ulaşabilir, son dakika gelişmeleri ile canlı rakamları takip edebilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.083,20
SATIŞ: 3.143,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.075,00
SATIŞ: 3.122,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.971,74
SATIŞ: 3.031,94
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.498,10
SATIŞ: 1.538,30
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 751,40
SATIŞ: 769,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 462,08
SATIŞ: 462,20