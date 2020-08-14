SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları merak edilirken yükselen ve alçalan grafiğe sahip olmasndan dolayı yakın markajda takip edilen konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 AĞUSTOS 2020

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