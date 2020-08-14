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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek ?

gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar güncel rakamları merak ederken uzman yorumları da bu noktada önem kazanıyor. Corona virüsü nedeniyle zaman zaman düşen zaman zaman ise yükselen bir grafiğe sahip olmasından dolayı araştırmalar da bu yönde artış kazandı. 22 ayar bilezik alış fiyatı 418,19 TL üzerinden bugün işlem görüyor. Peki; bugün oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 18:11 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

hakkında gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları merak edilirken yükselen ve alçalan grafiğe sahip olmasndan dolayı yakın markajda takip edilen konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden altın fiyatları alış ve satış bilgisine ulaşabilir, son dakika gelişmeleri ile canlı rakamları takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.083,20
SATIŞ: 3.143,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.075,00
SATIŞ: 3.122,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.971,74
SATIŞ: 3.031,94

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,10
SATIŞ: 1.538,30

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 751,40
SATIŞ: 769,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,08
SATIŞ: 462,20

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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