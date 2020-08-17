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Son Dakika: son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram, tam, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son bir haftadır durgun bir seyir izliyor. Canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarına göz atmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:59 ABONE OL
Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırırken, vatandaşlar canlı ve güncel fiyatları görmeden kuyumculara gitmiyor. Bu noktada en çok ilgiyi gören altınlar ise sırasıyla, gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik oldu. Peki, Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK ALTIN YORUMU! ALTIN DÜŞER Mİ ARTAR MI?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.107,20

Satış: 3.169,90

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.088,00

Satış: 3.135,00

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 464,18

Satış: 464,27

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

Alış: 1.507,90

Satış: 1.535,50

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,30

Satış: 768,90

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.981,58

Satış: 3.039,28

Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 421,15

Satış: 437,43

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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