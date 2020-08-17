Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırırken, vatandaşlar canlı ve güncel fiyatları görmeden kuyumculara gitmiyor. Bu noktada en çok ilgiyi gören altınlar ise sırasıyla, gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik oldu. Peki, Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK ALTIN YORUMU! ALTIN DÜŞER Mİ ARTAR MI?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.