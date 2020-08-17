Son Dakika: Altın fiyatları son durum! 17 Ağustos gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırırken, vatandaşlar canlı ve güncel fiyatları görmeden kuyumculara gitmiyor. Bu noktada en çok ilgiyi gören altınlar ise sırasıyla, gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik oldu. Peki, Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları…
Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.
Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.
"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"
Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.
ATA ALTIN
Alış: 3.107,20
Satış: 3.169,90
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.088,00
Satış: 3.135,00
GRAM ALTIN
Alış: 464,18
Satış: 464,27
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
Alış: 1.507,90
Satış: 1.535,50
ÇEYREK ALTIN
Alış: 756,30
Satış: 768,90
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TAM ALTIN
Alış: 2.981,58
Satış: 3.039,28