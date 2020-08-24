Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi, altın fiyatlarındaki başlangıç çok merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere, sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü. Hal böyle olunca, güncel ve canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satıldı. Sabah saatlerindeki eğilimi ise merak konusu oluyor.

İşte 24 Ağustos altın fiyatları: