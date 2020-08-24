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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcımlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün dünya piyasaları üzerinde yaşattığı ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki dengesizliğin bir numaralı faktörü olarak bulunuyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise, altın fiyatları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Ağustos gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.8.2020 07:32 Son Güncelleme: 24.8.2020 07:32 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi, altın fiyatlarındaki başlangıç çok merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere, sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü. Hal böyle olunca, güncel ve canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satıldı. Sabah saatlerindeki eğilimi ise merak konusu oluyor.

İşte 24 Ağustos altın fiyatları:

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın var. Çeyrek altın bugün 743,60 TL'den alınırken 754,00 TL'den satılıyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.482,60

SATIŞ: 1.509,80

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,64

SATIŞ: 3.006,74

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.135,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,10

SATIŞ: 3.129,70

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,08

SATIŞ: 430,09

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 24 Ağustos bugün ne kadar?
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