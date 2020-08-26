Altın fiyatları son dakika haberi | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları yer almaktadır. Vatandaşlar corona pandemisi nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan sarı metale büyük ilgi gösterirken hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Peki; 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 AĞUSTOS 2020

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