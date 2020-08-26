Altın fiyatları son dakika haberi | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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haberi | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek , kaç TL oldu?

hakkında gelişmeleri yakından takip edilirken sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Corona virüsü nedeniyle güncel olarak araştırılan altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alırken düğün sezonunun yaşandığı şu dönemde de büyük rağbet görüyor. Peki; 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek , kaç TL oldu? İşte son dakika haberinden detaylar...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 07:05 Son Güncelleme: 26.8.2020 07:06 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlar corona pandemisi nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan sarı metale büyük ilgi gösterirken hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Peki; 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek , kaç TL oldu? Haberimizin içerisinden altın fiyatları gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden 26 Ağustos 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,80
SATIŞ: 3.119,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.034,00
SATIŞ: 3.080,00

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Altın fiyatları son dakika | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.935,16
SATIŞ: 2.993,43

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.486,20
SATIŞ: 1.513,60

Altın fiyatları son dakika | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 745,60
SATIŞ: 755,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,39
SATIŞ: 458,52

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Altın fiyatları son dakika haberi | 26 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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