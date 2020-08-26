Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek fiyatlarında düşüş bekliyor. Bu noktada vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yaparak kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 26 Ağustos 2020 ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika haberinin detayları…
Altın fiyatları güncel ve canlı rakamları an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna ise yanıt aranıyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında!
İşte canlı ve uzman yorumlarıyla altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntıları…
ALIŞ: 3.077,40
SATIŞ: 3.116,40
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ALIŞ: 749,10
SATIŞ: 759,10
ALIŞ: 461,30
SATIŞ: 461,42
ALIŞ: 3.046,00
SATIŞ: 3.092,00
ALIŞ: 2.944,73
SATIŞ: 3.003,18
ALIŞ: 1.493,90
SATIŞ: 1.521,20
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatlarda düşüşün devam edeceğini söyledi.
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika'nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin'in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, "Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası'nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır" diye konuştu.