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fiyatları hareketliliği! 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, , fiyatları bugün ne kadar?

Ülkemizde son günlerde en çok merak edilen konuların başında fiyatları haberleri yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları yakın merceğe alırken Kapalıçarşı’dan son durum bilgisi geliyor. Geçtiğimiz hafta ani iniş ve çıkışlar gözlemlenen sarı metale düğün sezonu dolasıyla ilgi artıyor. Özellikle gram, tam, yarım, cumhuriyet, , çeyrek fiyatlarındaki son durum yatırımcısını harekete geçiriyor. Peki ? İşte 26 Ağustos haberi ve uzman yorumları…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 21:42 Son Güncelleme: 26.8.2020 21:43 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

fiyatları gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar gram, tam, yarım, cumhuriyet, , çeyrek fiyatlarında düşüş bekliyor. Bu noktada vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yaparak kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve fiyatları 26 Ağustos 2020 ne kadar? İşte haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2020

Altın fiyatları güncel ve canlı rakamları an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren sorusuna ise yanıt aranıyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında!

İşte canlı ve uzman yorumlarıyla altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntıları…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.077,40

SATIŞ: 3.116,40

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,10

SATIŞ: 759,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,30

SATIŞ: 461,42

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.046,00

SATIŞ: 3.092,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.944,73

SATIŞ: 3.003,18

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.493,90

SATIŞ: 1.521,20

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatlarda düşüşün devam edeceğini söyledi.

ALTININ ONS BAZINDA BİN 900 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika'nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin'in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ONS AYNI KALIRSA ALTIN DÜŞER'

Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, "Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası'nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır" diye konuştu.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 26 Ağustos Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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