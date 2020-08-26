Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...

haberi: Bugün ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek ...

Son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilezik borcu olanların yanı sıra bilezik yatırımı yapacaklar da konusunu takip ediyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri peş peşe gelirken gram ve fiyatları hakkında da detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. 26 Ağustos Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatları ile ata altın, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ülkemizde birikim ve yatırım denince akla gelen ilk tercih genelde altın oluyor. Dolar ve euro baz alındığında Türkiye'deki altın anlayışı oldukça geçerli. Bilezik yatırımı yapacak kişiler konusundaki gelişmelerini takip ediyor. Tüm piyasaları yakından ilgilendiren Kapalıçarşı'daki güncel 22 ayar bilezik fiyatlarını, uzman yorumlarını ve güncel gelişmeleri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bilezik fiyatları konusunda araştırmalar sürerken 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 413,22 TL'den alınan 22 ayar bilezik 429,20 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 456,38

SATIŞ: 456,48

Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,10

SATIŞ: 752,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.479,70

SATIŞ: 1.507,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.935,16

SATIŞ: 2.993,43

Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.048,50

SATIŞ: 3.106,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.034,00

SATIŞ: 3.080,00

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA