Son dakika haberi: Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Güncel detaylı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ülkemizde birikim ve yatırım denince akla gelen ilk tercih genelde altın oluyor. Dolar ve euro baz alındığında Türkiye'deki altın anlayışı oldukça geçerli. Bilezik yatırımı yapacak kişiler 22 ayar bilezik fiyatları konusundaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Tüm piyasaları yakından ilgilendiren Kapalıçarşı'daki güncel 22 ayar bilezik fiyatlarını, uzman yorumlarını ve güncel gelişmeleri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bilezik fiyatları konusunda araştırmalar sürerken 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 413,22 TL'den alınan 22 ayar bilezik 429,20 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 456,38

SATIŞ: 456,48