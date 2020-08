480 bin öğrenciye iş fırsatı

Türkiye’yi üretim üssü yapar

8 milyon gence iş kapısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere istihdam yaratmak, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurduğu Yetenek Kapısı (YEK) platformuna sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından rekor başvuru geldi. Yılbaşından bu yana Yetenek Kapısı'na 480 bin üniversite mezunu ve öğrenci kayıt yaptırdı. Sistem üzerinden stajyer, personel talep eden işveren sayısı da 2 bin 552'ye ulaştı. Türkiye'de ve Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyadaki prestijli okulların da aralarında yer aldığı 876 üniversiteden başvuru geldi.Yetenek Kapısı ile Türkiye'de kariyer hizmetleri alanında mevcut kapasitenin geliştirilmesi, üniversite kariyer merkezlerinin hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılarak daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Öğrenci ve mezunlar profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebiliyor. Gençler işverenlerin kariyer imkânlarına, iş ve staj olanaklarına sistem üzerinden ulaşabiliyor. Yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapan mezunlar, uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılıyor. Kamu kurumları, özel sektör, sivil kuruluşlar bu platform üzerinden eleman talep ediyor.Pandemi nedeniyle staj imkânı bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj imkânı sağlanıyor. Kamu ve özel sektördeki staj imkânlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi hedeflenirken, yenilikçi değerleme yöntemiyle kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliği destekleniyor. Stajyer havuzu sayesinde ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra, KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunlar azaltılıyor. Staj seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuruyor. Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendiriliyor. Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanıyor. Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi veriliyor.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin, 2021'de kamu, özel sektör ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımını amaçladığı Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı (International Conference on Human Resources) Projesi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nde (ASEAN) kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin bir projesi, ASEAN tarafından sınırlı sayıda kabul edilen projeler arasında yerini almış, bir diğer proje ise kabul aşamasındadır. Bu projeler, Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere, uluslararası alandaki prestijinin artırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, Türkiye ile ASEAN arasında kurulan Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın, Diyalog Ortaklığı seviyesine çıkartılmasına da fayda sağlayabileceği beklenmektedir" denildi.İŞ dünyasından büyük ilgi gören platforma 2 bin 552 işveren başvurdu. Yetenek Kapısı işverenlerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri henüz eğitimleri sürerken keşfetmelerine, öğrenci/ mezunlarla çevirim içi iletişim kurmalarına imkân sağlıyor. Üniversite- sanayi iş birliğini kurumsal anlamda destekleyen Yetenek Kapısı, kariyer merkezleri ve işverenler arasında etkin iletişim sağlıyor.