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Altın fiyatları son dakika 1 Eylül güncel gelişmeler: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? CANLI RAKAMLAR

Koronavirüs salgını sürecinden en çok etkilenen yatırım aracı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği devam ediyor. 'dan gelen güncel rakamlar ile uzman yorumları bu kapsamda küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin büyük ilgi görürken vatandaşlar gün içerisinde canlı verileri takip ediyor. Altının gram fiyatında yaşanan artışla beraber bugünü 470 TL bandında açtığı gözlemleniyor. Peki, 1 Eylül 2020 , Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 1.9.2020 08:08 Son Güncelleme: 1.9.2020 08:09 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 1 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: Haftanın ikinci günüyle beraber vatandaşlar bugün de 'dan ve serbest piyasadan gelecek olan güncel fiyatların takibini yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya piyasaları etkilenirken sarı metal de salgından nasibini alan yatırım araçları arasında yerini alıyor. Rekor üstüne rekor kıran fiyatlar altına yatırım yapan vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, 1 Eylül 2020 , Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları uzman yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken sarı metalin ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Bu kapsamda A Para üzerinden gelen canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 1 Eylül 2020 yani bugün sabah saatlerinde altının 470 TL bandında seyrettiği gözlemlendi…

Altın fiyatları son dakika 1 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.104,30
  • Satış: 3.121,40

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.090,00
  • Satış: 3.136,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 1 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

GRAM ALTIN

  • Alış: 469,10
  • Satış: 469,24

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.504,80
  • Satış: 1.528,30

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 1 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 754,70
  • Satış: 762,70

TAM ALTIN

  • Alış: 2.981,79
  • Satış: 3.039,49
Altın fiyatları son dakika 1 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAYBETTİRDİ, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

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Altın fiyatları son dakika 1 Eylül güncel gelişmeler: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? CANLI RAKAMLAR
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