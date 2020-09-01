Altın fiyatları son dakika 1 Eylül güncel gelişmeler: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? CANLI RAKAMLAR

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: Haftanın ikinci günüyle beraber vatandaşlar bugün de Kapalıçarşı'dan ve serbest piyasadan gelecek olan güncel fiyatların takibini yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya piyasaları etkilenirken sarı metal de salgından nasibini alan yatırım araçları arasında yerini alıyor. Rekor üstüne rekor kıran fiyatlar altına yatırım yapan vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, 1 Eylül 2020 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları uzman yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken sarı metalin ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Bu kapsamda A Para üzerinden gelen canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 1 Eylül 2020 yani bugün sabah saatlerinde altının 470 TL bandında seyrettiği gözlemlendi…