Altın fiyatları son dakika 1 Eylül güncel gelişmeler: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? CANLI RAKAMLAR

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: Haftanın ikinci günüyle beraber vatandaşlar bugün de Kapalıçarşı'dan ve serbest piyasadan gelecek olan güncel fiyatların takibini yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya piyasaları etkilenirken sarı metal de salgından nasibini alan yatırım araçları arasında yerini alıyor. Rekor üstüne rekor kıran fiyatlar altına yatırım yapan vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, 1 Eylül 2020 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!
Altın fiyatları uzman yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken sarı metalin ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Bu kapsamda A Para üzerinden gelen canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 1 Eylül 2020 yani bugün sabah saatlerinde altının 470 TL bandında seyrettiği gözlemlendi…
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN
YARIM ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAYBETTİRDİ, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.