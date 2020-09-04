SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Düşer mi artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken özellikle yatırıcımların ilgi odağı haline geliyor. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4 EYLÜL CUMA 2020

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları merak edilir hale geldi. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.