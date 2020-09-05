SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 5 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da son dakika hareketliliği içerisinde. Gram altının fiyatı bugün yükseliş yaşadı ve 462 TL'den işlem görüyor. Herkesin bildiği gibi, Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 5 EYLÜL: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.