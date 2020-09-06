Altın fiyatları son dakika güncel ve canlı rakamlar: 7 Eylül 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: Coronavirüs pandemisinden etkilenerek rekor üstüne rekor kıran sarı metal Ağustos ayında son beş yılın zirvesine ulaşmıştı. Bu kapsamda son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı haline gelen altının fiyatı üzerindeki tüm değişimler vatandaşların yakın takibi altında. Öte yandan ilerleyen günlerde düşecek mi yoksa yükselecek mi merak ediliyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel veriler…

7 EYLÜL 2020 ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları üzerindeki sert hareketlilik vatandaşlar tarafından takip edilirken öte yandan uzmanların ilerleyen günlerde bu yatırım aracının seyrine dair yorumları da gündemden düşmüyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündem maddesi olan altının son üç dört ay içerisinde çizdiği grafikte yükselişi bir süredir durgun ilerleyişini sürdürüyor…