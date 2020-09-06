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! 'ndan heyecanlandıran açıklaması: Testlere başlıyoruz!

... Havalimanı'nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul 'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 11:02 Son Güncelleme: 6.9.2020 11:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran metro açıklaması: Testlere başlıyoruz!

Son dakika... İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye'nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran metro açıklaması: Testlere başlıyoruz!
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