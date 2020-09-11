Dünya bankası maskeli milyonluk vurgun

SABAH, filmlere konu olacak yeni bir dolandırıcılık dosyasını daha açıyor. Yargıya taşınan olayda 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcılar, bu kez o kadar ileri gitti ki, Dünya Bankası'nın ismini dahi kullandı. Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre, şarküteri/gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu, sahibi olduğu Silivri'deki 170 dönümlük araziyi satmak istedi. Kendisini emlakçı olarak tanıtan Ferhat U. ile temas kurdu. Ferhat U., Ağustos 2017'de firma sahibinin yanına geldi ve Maslak Sanayi Sitesi'nde, esnaflar tarafından kurulan bir kooperatiflerinin olduğunu, sanayi sitesinin Silivri bölgesine taşınacağını söyledi. O bölgede arazi aradıklarını belirtti. Araziye Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı olarak tanıttığı Ahmet K.'nın talip olduğunu söyledi. Kumpasın içinde olan Ahmet K. ise arazi sahibine, bütün arazileri almak istediğini, ancak bunların yeni kuracağı bir şirketin üzerine devredilmesi gerektiğini öne sürdü. Arazinin sahibi, bunun sebebini sorunca Dünya Bankası fonu yalanı devreye sokuldu. Ahmet K., Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye fon getirmek için bu işe girdiklerini, bu yüzden araziyi şirket üzerine almaları gerektiğini söyledi.Ardından Ahmet K., Mustafa E. isimli şahısla satış için tekrar firma sahibinin yanına geldi ve tüm arazinin satışı için 105 milyon liraya anlaştı. Özel bir bankadan üçer ay ara ile üç taksit halinde para gönderiminin gerçekleşeceğini vadeden Ahmet K, paranın yüzde 10'luk kısmını peşin olarak vereceklerini de söyledi. Arazi sahibi ise bunun üzerine Aralık 2017'de şirket muhasebecisine KLM Gıda ve Danışmanlık isimli firmayı kurmak için, arsalarını sermaye olarak gösterme talimatı verdi. Başlangıçta KLM Gıda şirketinin tek imza yetkisi arazi sahibindeydi. Ancak arazi sahibi, Şubat 2018'de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde KLM Gıda ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş ünvanlı firmanın, yönetim kurulu kararı ile bilgisi dışında Turan P. isimli şahsa devredildiğini fark etti. Arazi sahibi, bu durumu Ahmet K.'ya sorduğunda ise sistem gereği bu şekilde işlem yaptıkları cevabını aldı. Aradan aylar geçmesine rağmen vadedilen paranın hesabına geçmediğini görünce de dolandırıldığını anladı ve yargıya başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonucunda olaya karışan dokuz şüpheliden beşini tutukladı. Şüpheliler hakkında sahtecilik yapmak suretiyle dolandırıcılık gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.