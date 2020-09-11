Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

’dan HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

ile ilgili ’dan gelen bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların kapanış günü olan bugüne altın düşüşle başladı ve 464 lira seviyelerini gördü. Bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar, güncel ve canlı altın fiyatları bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Uzmanlar ise, ‘altın düşecek mi, artacak mı?’ konusunda yorumlarda bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Eylül Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:43 Son Güncelleme: 11.9.2020 18:43 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, canlı ve güncel altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Yine bu noktada uzmanlardan 'altın düşecek mi, yükselecek mi?' sorularına yanıt da geliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Eylül gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 EYLÜL 2020 CUMA

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...

11 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,75

SATIŞ: 440,14

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,50

SATIŞ: 3.140,60

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.106,00

SATIŞ: 3.153,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.003,99

SATIŞ: 3.062,11

TAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.516,00

SATIŞ: 1.535,20

YARIM ALTIN CANLI

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,70

SATIŞ: 768,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,51

SATIŞ: 468,63

GRAM ALTIN CANLI

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

5 uzman altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

"BU ORTAMDA ALTIN YÖN ARAYIŞI İÇERİSİNDE"

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarını A Para'da masaya yatırdı. Karadağ, yıl başından bu yana altın fiyatlarının en kötüyü fiyatladığına dikkat çekerek, "Bu ortamda altın yön arayışı içerisinde" dedi.

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AŞAĞI BİR HAREKETİN OLMA İHTİMALİ VAR"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, altın fiyatları için 1920 dolar seviyesinin aşağı kırılması durumunda senaryonun değişebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için benim beklentim yeni bir yükseliş değil, yatay ve önümüzdeki dönemde aşağı bir hareketin olma ihtimali" dedi.

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’dan altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Eylül bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA