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| Bakan müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırıldı

haberi: Tarım ve Orman Bakanı , "'ya 7 Eylül'den itibaren teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:05 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:27 ABONE OL
Son dakika | Bakan müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırıldı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'de önemli açıklamalar

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Son dakika | Bakan müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatırıldı
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