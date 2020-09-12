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Güncel hakkında bilgisi: 12 Eylül bugün gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Gram ve fiyatları hakkındaki bilgilerini özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler ışığında gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik oldu? Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerlidir, önemlidir. İşte 12 Eylül detaylı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:25 ABONE OL
Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgisi: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ONS fiyatında geçtiğimiz hafta bir artış yaşandı. Bu da gram ve çeyrek altın fiyatlarına direkt olarak yansıdı. Son günlerde en çok ilgiyle takip edilen altın fiyatları hakkındaki son dakika detayların özel olarak derledik. 12 Eylül gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 466,12 TL'den alınan gram altın 466,23 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra gram altın tercih ediliyor.

SON DAKİKA: 12 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Türkiye'de her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın, hem düğünlerde armağan etmek için hem de birikim yapmak için satın alınır. Çeyrek altın bugün 759,20 TL'den alınırken 766,30 TL'den satılıyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.513,80

SATIŞ: 1.530,80

GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.992,38

SATIŞ: 3.050,28

GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,8300

SATIŞ: 439,1800

22 AYAR BİLEZİK GÜNCEL FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.098,00

SATIŞ: 3.145,00

GÜNCEL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ATA ALIN

ALIŞ: 3.118,70

SATIŞ: 3.129,40

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 261,64

SATIŞ: 303,69

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Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgisi: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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