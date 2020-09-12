Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgisi: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ONS fiyatında geçtiğimiz hafta bir artış yaşandı. Bu da gram ve çeyrek altın fiyatlarına direkt olarak yansıdı. Son günlerde en çok ilgiyle takip edilen altın fiyatları hakkındaki son dakika detayların özel olarak derledik. 12 Eylül gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 466,12 TL'den alınan gram altın 466,23 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra gram altın tercih ediliyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Türkiye'de her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın, hem düğünlerde armağan etmek için hem de birikim yapmak için satın alınır. Çeyrek altın bugün 759,20 TL'den alınırken 766,30 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.513,80
SATIŞ: 1.530,80
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.992,38
SATIŞ: 3.050,28
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 422,8300
SATIŞ: 439,1800
22 AYAR BİLEZİK GÜNCEL FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.098,00
SATIŞ: 3.145,00
GÜNCEL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ATA ALIN
ALIŞ: 3.118,70
SATIŞ: 3.129,40
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 261,64
SATIŞ: 303,69