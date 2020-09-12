Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgisi: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ONS fiyatında geçtiğimiz hafta bir artış yaşandı. Bu da gram ve çeyrek altın fiyatlarına direkt olarak yansıdı. Son günlerde en çok ilgiyle takip edilen altın fiyatları hakkındaki son dakika detayların özel olarak derledik. 12 Eylül gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 466,12 TL'den alınan gram altın 466,23 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra gram altın tercih ediliyor.

SON DAKİKA: 12 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Türkiye'de her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın, hem düğünlerde armağan etmek için hem de birikim yapmak için satın alınır. Çeyrek altın bugün 759,20 TL'den alınırken 766,30 TL'den satılıyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI