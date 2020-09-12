SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, tam, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel fiyatlara bakmadan kuyumculara gitmiyor. Peki, Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Eylül gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...

12 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;