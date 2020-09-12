SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, tam, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel fiyatlara bakmadan kuyumculara gitmiyor. Peki, Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Eylül gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…
Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...
Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,75
SATIŞ: 440,14
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.125,50
SATIŞ: 3.140,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.106,00
SATIŞ: 3.153,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.003,99
SATIŞ: 3.062,11
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.516,00
SATIŞ: 1.535,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 760,70
SATIŞ: 768,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 468,51
SATIŞ: 468,63
5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ
5 uzman altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.
"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"
ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."
"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"
Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."
"BU ORTAMDA ALTIN YÖN ARAYIŞI İÇERİSİNDE"
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarını A Para'da masaya yatırdı. Karadağ, yıl başından bu yana altın fiyatlarının en kötüyü fiyatladığına dikkat çekerek, "Bu ortamda altın yön arayışı içerisinde" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AŞAĞI BİR HAREKETİN OLMA İHTİMALİ VAR"
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, altın fiyatları için 1920 dolar seviyesinin aşağı kırılması durumunda senaryonun değişebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için benim beklentim yeni bir yükseliş değil, yatay ve önümüzdeki dönemde aşağı bir hareketin olma ihtimali" dedi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.