Son dakika: Bakan Albayrak'tan BDDK paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak BDDK'nın 20. yaşına özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, mesajında "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" dedi.

BDDK BAŞKANI AKBEN'DEN AÇIKLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kurumun yakın iş birliği ve özverili çalışmaları sonucunda büyümeye katkı sağlayan, krizleri önleyen bir bankacılık sektörüne ulaşıldığını belirterek, "Türk bankacılık sektörü ve genel olarak finans sektörü, küresel çalkantıların yaşandığı bu süreci basiretli bir şekilde yönetmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Akben, kurumun faaliyete geçmesinin 20. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bu dönemde ülke ekonomisine ve finansal sistemine destek sağlamaya, finansal kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalara var güçleriyle devam ettiklerini belirten Akben, son 20 yılda Türkiye'eki güçlü ve sağlam ekonomik büyümeyle birlikte finans sektörünün de geliştiğini bildirdi.

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