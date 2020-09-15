Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor

'in 'daki bekleyişi sürüyor

Limana alınan gemiye bakım ve ikmal yapılıyor. Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:00 ABONE OL
Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Antalya'daki bekleyişi sürüyor. Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi.

Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Son dakika: Doğu Akdeniz'den kritik 10 gün! Türkiye'den Fransa konusunda net tavır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA