Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Antalya'daki bekleyişi sürüyor. Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi.

Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

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