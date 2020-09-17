Tek beyanname ile 2.3 milyon belge tasarrufu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadelerini kullandı.



BÜROKRASİ AZALDI

Albayrak'ın paylaşımında uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi. Videoda, vatandaşın hayatındaki bürokrasi azaltılırken hizmetin artırıldığı vurgulanarak,"1 Ağustos'tan itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen 2 milyon 280 bin prim beyannamesini birleştirdik. Özellikle birden fazla işyeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermesini sağlayarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece, hem zaman hem de emek tasarrufu sağladık" değerlendirmesinde bulunuldu.

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