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Testi başarıyla geçti: '' 'nin denizlerdeki gücü olacak!

Başkan , amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen 'nın () kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:41 Son Güncelleme: 17.9.2020 12:58 ABONE OL
Testi başarıyla geçti: 'ZAHA' Türkiye'nin denizlerdeki gücü olacak!

Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir, amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı. ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadesini kullandı.

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Testi başarıyla geçti: 'ZAHA' Türkiye'nin denizlerdeki gücü olacak!
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