Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Eğitim sektöründeki firmalar "varlık"landı

Eğitim sektöründeki firmalar "varlık"landı

'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 5 katına çıkarak 37,7 milyar lira oldu. Bu dönemde firmaların öz kaynakları da yüzde 117,2 artışla 2,9 milyar liradan 6,3 milyar liraya çıktı

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:55 ABONE OL
Eğitim sektöründeki firmalar varlıklandı

Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 37,7 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da yaklaşık 7,4 milyar lira seviyesindeydi.

Bu firmaların varlıkları 2015'te 19,3 milyar liraya ve geçen yıl 37,7 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda 5 katına çıktı.

Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da büyük artış görüldü. Firmaların 2010'da yaklaşık 2,9 milyar lira olan öz kaynakları 2019'da 6,3 milyar liraya yaklaştı.

SATIŞLAR 4,6 KATINA ÇIKTI

Öte yandan, bu firmaların son 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2010'da 5,7 milyar lira iken 2019'da yüzde 360 artışla 26,1 milyar lira oldu. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 5,5 milyar liradan 24,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 43,5 milyon liradan 336,1 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde firmaların arazi ve arsa ile binalarının değerinde de artış oldu. Firmaların 2010'da bu kalemlerdeki toplam varlığı 2,1 milyar lira iken bu tutar 2019'da 9,5 milyar liraya kadar yükseldi.

Ayrıca eğitimle ilişkili olan "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıkları 10 yılda 221,3 milyar liradan 770,1 milyar liraya ulaştı.

2010-2019 döneminde eğitim sektöründeki firmaların satışları, öz kaynak ve varlıkları şöyle:

Eğitim (bin TL)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Varlıklar

7.377.306

8.717.850

10.611.036

13.407.615

16.605.810

19.341.104

14.864.899

27.501.101

33.013.297

37.725.274

Öz kaynaklar

2.934.732

3.293.204

3.932.992

4.428.412

5.632.334

6.031.100

3.145.970

6.549.127

6.529.902

6.273.410

Brüt satışlar

5.683.520

6.516.669

7.906.692

9.695.888

11.469.065

13.172.169

10.201.610

17.739.955

25.992.896

26.127.766

Yurt içi satışlar

5.502.572

6.301.393

7.618.668

9.318.435

11.006.163

12.714.740

9.751.236

17.041.181

25.007.948

24.833.370

Yurt dışı satışlar

43.451

46.282

87.335

135.216

156.514

98.634

137.092

184.494

288.703

336.116
Borsada robot tehlikesi! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2’nci kılavuz halat çekiliyor

piyasalar
AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitim sektöründeki firmalar "varlık"landı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA