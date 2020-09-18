Son Dakika: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları! 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, gram altın ise güne yükseliş ile başladı. Bu noktada yatırımcılar, canlı altın fiyatlarını öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, koronavirüs kaynaklı olarak son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Peki, 18 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 18 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 18 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.