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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları! 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

: 'dan canlı ve güncel ! 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, güncel fiyatlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların kalbi ’da atarken, gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı. Altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak son dönemde oldukça dalgalı bir dönem geçiriyor. Peki, 18 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 18 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:11 Son Güncelleme: 18.9.2020 17:11 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan gelen güncel ve canlı vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, gram altın ise güne yükseliş ile başladı. Bu noktada yatırımcılar, canlı altın fiyatlarını öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, koronavirüs kaynaklı olarak son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Peki, 18 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 18 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ...

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 18 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.157,60

Satış: 3.175,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.131,00

Satış: 3.178,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 473,32

Satış: 473,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,60

Satış: 1.553,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 768,70

Satış: 777,50

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

Alış: 3.024,36

Satış: 3.082,88

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Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Kapalıçarşı’dan Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Son Dakika: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları! 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
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