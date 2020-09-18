SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

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SON DAKİKA: 'dan güncel ve canlı bilgisi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve altın fiyatları kaç para?

son dakika hareketliliği, piyasaların son işlem gününde de sürüyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı ve 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 18 Eylül çeyrek, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 18 Eylül ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 07:57 Son Güncelleme: 18.9.2020 07:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel ve canlı , piyasaların son işlem günü olan bugüne de hareketliliği içerisinde başladı. Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşayarak 473 TL seviyesine geldi. Herkesin bildiği üzere, Kovid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 18 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.157,60
  • Satış: 3.175,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.131,00
  • Satış: 3.178,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 473,32
  • Satış: 473,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.532,60
  • Satış: 1.553,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 768,70
  • Satış: 777,50

TAM ALTIN

  • Alış: 3.024,36
  • Satış: 3.082,88

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, " için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takibi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar?

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi! 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
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