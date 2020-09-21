Genç yetenekler geri dönüyor

Türkiye'nin son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışına kaçırdığı genç yetenekler pandemi ile birlikte geri dönmeye başladı. Özellikle yazılım ve teknoloji alanda ciddi bir ters göç yaşanıyor. İstanbul'da Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yazılım test etkinliğini düzenleyen Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin Başkanı Koray Yitmen, "Pandemi bize zor günler yaşatsa da pozitif faydaları da oluyor. Yurtdışına yerleşen yazılımcılarımız tekrar geri dönüyor. Sadece bir hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Hollanda'da yaşayan genç yeteneklerimizden bize dönüş için ciddi başvuru yapıldı. Buradaki sağlık imkânları ve pandemi ile daha da artan ayrımcılık ve ikinci sınıf vatandaş dayatması da öncelikli neden" diye konuştu.



İKİNCİ SINIF VATANDAŞSIN

Yurtdışında ne kadar başarılı olunursa olunsun ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtulmanın zor olduğunu belirten Yitmen, "Bunu pandemi sürecinde birçok değerli yeteneğimiz daha yoğun hissetti. Pandemi böyle bir dönüşe de vesile olacağa benziyor" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan 1 milyon yazılımcı projesinin de yurtdışında ilgi çektiğini belirten Yitmen, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yazılım test etkinliği Uluslararası Test Istanbul Konferansı'na bu yıl 11'inci kez imza atmaya hazırlandıklarını da ifade etti. Organizasyonun bu yılki ana teması ise 'Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu' olacak.



ALANINDA İLK

Konferans, 8 Ekim 2020 tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hibrit bir formatta hem sanal hem fiziksel platformlarda yapılacak. Toplam 34 konuşmacının 25'in üzerinde oturumda katılımcılarla bir araya geleceği konferansta, alanında uzman birçok keynote da sahne alacak. Konferansta, sektör uzmanlarından uygulamaların test süreçlerini tamamen botlar tarafından sağlayan Test.ai'nin ana mühendisi Tariq King, konuşmasında yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini ve şirket olarak nasıl kullandıklarını anlatacak. Yazılım geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden biri kabul edilen Dave Farley, "Yazılım Mühendisliği: Zanaatkarlık Yeterli Değil" başlıklı keynote konuşmasıyla sektör profesyonelleri ve geliştiriciler için yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak.



200 BAŞVURU GELDİ

AKADEMİK dünyada veya özel sektörde yaptıkları sıra dışı projelerle ses getiren parlak zekâları Türkiye'de çalışmaları için teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Lider Araştırmacılar Programı'na dünyanın en önemli üniversitelerinden katılım gerçekleşti. Program kapsamında 30 ülkeden ve en iyi 100 üniversiteden 200'den fazla araştırmacı Türkiye'de mevcut araştırmalarını sürdürecek.

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