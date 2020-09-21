Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 21 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, haftanın ilk gününde büyük bir merak konusu oluyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle, oldukça dalgalı bir grafik çizen altının çizeceği seyir, yatırım hareketlerini de etkiliyor. Bu noktada yatırımcılar, canlı altın fiyatlarını öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün 21 Eylül ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 21 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...
Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Haberimizden, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
Alış: 3.177,80
Satış: 3.194,20
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.153,00
Satış: 3.200,00
TAM ALTIN
Alış: 3.043,49
Satış: 3.102,37
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ÇEYREK ALTIN
Alış: 773,70
Satış: 782,20
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.