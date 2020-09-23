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İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) yaptığı destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdindeki denetimleri Rehberlik ve gerçekleştirecek.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:15 ABONE OL
İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

Bakanlığın "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, söz konusu ödemelere ilişkin inceleme ve denetim usulünde değişikliğe gidildi.

Buna göre, bakanlık tarafından ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılacak. Denetimleri Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek.

Daha önce denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması esastı.

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İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme
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