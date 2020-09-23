Uluslararası kuruluşlar mağdur etti: Altın fiyatları çakıldı! ‘Düşüş beklenmedik ve çok sert oldu’

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolar, gram tarafında ise 488 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördükten sonra gevşeme hareketi sergiledi. Özellikle sonbahar aylarına gelinmesiyle, ABD Başkanlık seçimleri, koronavirüs aşı beklentisi ve artan vaka sayılarının etkisiyle kararsız görüntü sergileyen altın fiyatları, uluslararası kuruluşların raporlarında belirttiğinin aksine Eylül ayında düşüş gösteriyor. Son olarak ons altın fiyatları hafta başında 73 dolar birden değer kaybederek sert düşüş gösterdi. İç piyasada gram altın fiyatları ise 14 lira birden düştü.

YÜZDE 8 ZARAR ETTİRDİLER

Altının ons fiyatının bin 900 dolara gerilediği ağustos ayının ikinci haftasında, uluslararası yatırım kuruluşları kısa vadede fiyatın 2 bin 300 dolara çıkacağına ilişkin analizler yayınladı. Özellikle küresel çapta büyük fonların, pozisyon azaltmalarına imkan sağlamak için yapılan bu analizlerle küçük yatırımcı mağdur edildi. Bu analizlere güvenip altın alanlar yüzde 8'e yakın zarar etti.

SPÜKÜLATÖRLER YİNE AMATÖRLERE YÜKSEK MALİYETLİ ALTIN SATTI

Sabah yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin altın fiyatlarındaki son spekülatif fiyatlandırmayı ve medyadaki haberleri Sabah.com.tr için yorumladı.

Alkin, "Uluslararası finans sistemindeki büyük aktör konumundaki spekülatörler, başta altın olmak üzere pek çok emtia üzerinde büyük işlem yapma becerisine sahiptir. Bu spekülatörler 2 kez altını 2000 doların üzerine hareket yaptırmayı başardılar.

Yüksek maliyetle yakalanan ikinci derecedeki spekülatörler ise amatör yatırımcılara "gel gel" yaparak ellerindeki emtiayı amatörlere sattılar. Bunu yaparken manipülatif haberler havalarda uçuştu. Küçük amatör yatırımcılar, başta altın olmak üzere yatırımlarında çok dikkatli olmaları gerekir.

Altın fiyatlarına gelince; Pandemideki ikinci dalga korkusu petrol fiyatlarını yeniden 40 doların altına çekti. Petrol ile altın arasında güçlü ilişki var. Petrol fiyatları 50 dolara tırmanmadan altın fiyatlarında toparlanma olacağını beklememek gerekir.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENMEDİK VE ÇOK SERT OLDU"

Altın fiyatları için düşüşünün beklenmedik ve çok sert olduğunu ifade eden Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ise, "Altın fiyatları için özellikle 1950 seviyesinin üzerinde kapatması gerektiğini ve 2000 dolara yönelmesi gerektiğini aksi taktirde zayıflama sinyalleri olduğunu ifade etmiştik" dedi.

"ONS ALTINDA KRİTİK 1917-1920 DOLAR BANDI KIRILDI"

Dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialar için sert satışa neden olduğunu bildiren Ergezen, "Altın fiyatlarında da bunun etkisini gördük. Açıkçası altın fiyatları için 1917-1920 bandının kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edecektir" dedi.

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