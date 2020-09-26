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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunan salgının sürecinde dalgalı grafiğini sürdüren üzerindeki gelişmeleri vatandaşların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Bugünü yükselişle tamamlayan altının gram fiyatı 458 TL bandında seyrediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 19:10 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri: Özellikle koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalde bir süredir devam eden yükselme hali yerini durgunluğa bıraktı. Yatırımcılar konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına fiyatların ilerleyen günlerdeki seyrine ilişkin uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

26 EYLÜL TAM YARIM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Gün içerisinde binlerce vatandaş koronavirüs salgınından etkilenerek özellikle Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altının canlı ve güncel seyrini yakından takip ediyor. 26 Eylül Cumartesi günü fiyatlarına bakıldığında 458 TL civarında seyreden altının gram fiyatı ufak çaplı hareketini sürdürmeye devam ediyor…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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