Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 26 Eylül canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar blezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: Özellikle koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalde bir süredir devam eden yükselme hali yerini durgunluğa bıraktı. Yatırımcılar konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına fiyatların ilerleyen günlerdeki seyrine ilişkin uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

26 EYLÜL TAM YARIM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Gün içerisinde binlerce vatandaş koronavirüs salgınından etkilenerek özellikle Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altının canlı ve güncel seyrini yakından takip ediyor. 26 Eylül Cumartesi günü fiyatlarına bakıldığında 458 TL civarında seyreden altının gram fiyatı ufak çaplı hareketini sürdürmeye devam ediyor…