SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların ilgi odağında olan sarı metalin değişen grafiği nedeniyle uzman yorumları da tam bu noktada merak edilirken internet üzerinden sorgulamalar da artmış durumda. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 EYLÜL 2020 SALI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği şu şekilde;