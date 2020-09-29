SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların ilgi odağında olan sarı metalin değişen grafiği nedeniyle uzman yorumları da tam bu noktada merak edilirken internet üzerinden sorgulamalar da artmış durumda. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği şu şekilde;
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.155,90
SATIŞ: 3.170,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.141,00
SATIŞ: 3.188,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.028,88
SATIŞ: 3.088,67
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.539,90
SATIŞ: 1.551,60
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 770,80
SATIŞ: 776,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 473,86
SATIŞ: 473,99