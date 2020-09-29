Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GELİŞMESİ - hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle sabah saatleri ve gün içerisinde canlı rakamlar araştırılırken 22 ayar bilezik alış fiyatı bugün 427,97 TL'den işlem görüyor. Corona pandemisi nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağında olan altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:42 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi... canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların ilgi odağında olan sarı metalin değişen grafiği nedeniyle uzman yorumları da tam bu noktada merak edilirken internet üzerinden sorgulamalar da artmış durumda. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 EYLÜL 2020 SALI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği şu şekilde;

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,90
SATIŞ: 3.170,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.141,00
SATIŞ: 3.188,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.028,88
SATIŞ: 3.088,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.539,90
SATIŞ: 1.551,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 770,80
SATIŞ: 776,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,86
SATIŞ: 473,99

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Eylül Salı cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA