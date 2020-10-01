Son dakika Altın fiyatları 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Son dakika Altın fiyatları 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün , Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin son günlerde vatandaşların gündeminde olan altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftanın son gününe yaklaşırken yükselişini sürdürüyor. Yaşanan hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Peki, 1 Ekim 2020 , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:20 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:20 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Geçtiğimiz ay tüm zamanların rekor seviyelerine ulaşan altının alış ve satış fiyatındaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken binlerce vatandaş gün içerisinde canlı rakamları takip ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracının gram fiyatı 468 TL bandında seyrediyor. Peki, , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gün içinde birçok kişinin araştırma konusu haline gelen altın fiyatları gelen son bilgilere göre; gram fiyatı 468 TL olurken çeyrek altın ise 763 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'dan gelen fiyatlar birçok vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken haberimizin içerisinden canlı rakamları takip edebilir uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz…

Altın fiyatları son dakika 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.165,30

Satış: 3.179,50

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.201,00

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Altın fiyatları son dakika 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

Alış: 475,19

Satış: 475,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.543,30

Satış: 1.555,10

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Altın fiyatları son dakika 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,90

Satış: 778,50

TAM ALTIN

Alış: 3.045,79

Satış: 3.105,90

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 470,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,90 liradan, 3 bin 102 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 123 liradan, 429 liradan alınan (Gr.) 433 liradan, 3 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 52 liradan, bin 516 liradan alınan Yarım Ziynet bin 526 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satıldı.

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Son dakika Altın fiyatları 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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