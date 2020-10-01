1000 TL Sosyal destek yardımı için başvuruları devam ediyor mu? Pandemi Parası Sosyal yardım desteği başvuru sorgulama e Devlet ile nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan Sosyal yardım Pandemi parası başvurular hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik olumsuzları vatandaşlar üzerinde azaltabilmek amacıyla devlet tarafından verilmekte olan bu destek ödemeleri için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Peki, Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU? E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI!
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir vatandaşlarla ödenmekte olan Pandemi sosyal destek yardımı başvuruları için araştırmalar da sürüyordu. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. Faz ödemelerinin dinamik bir süreç olacağını ve başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını bildirdi.
İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.