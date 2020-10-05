Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği! 5 Ekim 2020 Bugün Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

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SON DAKİKA hareketliliği! 5 Ekim 2020 Bugün Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve ne kadar, kaç TL?

son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı rakamlar kimi zaman yükselirken kimi zaman düşüş gösteriyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar hareketli grafik sergileyen sarı metali almadan önce kuyumcuların yolunu tutuyor. Coronavirüs salgını sebebiyle dalgalı bir seyir gösteren oldu? 5 Ekim 2020 bugün Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve ne kadar? İşte !

Giriş Tarihi: 5.10.2020 21:25 Son Güncelleme: 5.10.2020 21:25 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 5 Ekim Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika haberler… Haftanın ilk işlem gününde ile canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı güncel rakamlara odaklandı. Son zamanların en fazla iniş ve çıkışını yaşayan , yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından akşam saatlerinde alış 478,01 TL'den işlem gördü. Peki 5 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram ? Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? CANLIVE GÜNCEL ALTINN FİYATLARI 5 EKİM 2020

haberleri birikimcisi tarafından anbean takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde '' ?'' sorusuna yanıt aranırken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haberimizde, 5 Ekim güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 5 Ekim Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 775,30

Satış: 782,30

GRAM ALTIN

Alış: 478,30

Satış: 478,40

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 5 Ekim Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 430,33

SATIŞ: 446,97

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.046,44

SATIŞ: 3.106,90

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 5 Ekim Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.547,70

SATIŞ: 1.562,30

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.171,60

SATIŞ: 3.193,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.151,00

SATIŞ: 3.198,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği! 5 Ekim 2020 Bugün Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
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