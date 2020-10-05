Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği! 5 Ekim 2020 Bugün Gram, 22 ayar, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı güncel rakamlara odaklandı. Son zamanların en fazla iniş ve çıkışını yaşayan gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından akşam saatlerinde alış 478,01 TL'den işlem gördü. Peki 5 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? CANLIVE GÜNCEL ALTINN FİYATLARI 5 EKİM 2020

Altın fiyatları son dakika haberleri birikimcisi tarafından anbean takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde '' altın fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt aranırken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haberimizde, 5 Ekim güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.