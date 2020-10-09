İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı! Tam 5 adet...

BSI Güvence Hizmetleri Global Direktörü Pietro Foschi de denetimler sırasında İGA'nın sürece çok iyi hazırlanmış olduğunu, güçlü ve sağlam planlara sahip olduğunu ve iyi eğitilmiş profesyonel bir ekibi bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Foschi, "En iyi uygulama standartlarının benimsenmesi ve sertifikalandırılması, İGA'nın bu hayranlık uyandıran altyapısı için organizasyonel dayanıklılık sağlama taahhüdünü açıkça göstermektedir. Başta İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu, İGA üst yönetim ekibini ve bu standartların gerekliliklerini yerine getirmekte görev alan tüm İGA çalışanlarını başarıyla elde ettikleri bu 5 sertifikadan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.