SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları, piyasaların işlem günü geride kalırken de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyelerinde bulunuyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına çıkmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.