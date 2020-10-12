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: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların ilk işlem günü geride kalırken de devam ediyor. Bu doğrultuda, Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyelerinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir dalgalanma yaşıyor. Peki, 12 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 12 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:19 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

Güncel , piyasaların işlem günü geride kalırken de hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyelerinde bulunuyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına çıkmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.234,20
  • Satış: 3.259,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.224,00
  • Satış: 3.272,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 487,12
  • Satış: 487,22

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.578,40
  • Satış: 1.594,40

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 789,20
  • Satış: 798,20

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.111,69
  • Satış: 3.171,88

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 439,44
  • Satış: 456,44
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?
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