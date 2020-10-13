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Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 22 ayar bilezik güncel ve canlı alış satış fiyatı

fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020

Haftanın ikinci iş gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik de sürüyor. Gram altının alış fiyatı bugün 487 lirayı gördü. ise bugün düşüş eğiliminde bulunuyor. Bu noktada, yatırımlık ve hediyelik olarak alınması planlanan 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Ekim 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç para? İşte anlık ve güncel 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:15 ABONE OL
22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 22 ayar bilezik güncel ve canlı alış satış fiyatı

fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri sürerken, vatandaşlar güncel fiyatları da yakından takip ediyor. Bu noktada, 22 ayar bilezik fiyatları da en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor kırmıştı.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ekim ayının ortalarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 13 Ekim 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 22 ayar bilezik güncel ve canlı alış satış fiyatı

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 439,71

Satış: 456,71

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22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 22 ayar bilezik güncel ve canlı alış satış fiyatı

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