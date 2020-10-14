SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

14 Ekim 2020 güncel altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken de son dakika iniş çıkışını sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün 485 TL seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği gibi, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 14 Ekim 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.