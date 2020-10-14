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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

: Canlı hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün kaç para?

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışları, piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken de devam ediyor. Bu doğrultuda, Kapalıçarşı güncel ve canlı oldukça merak ediliyor. fiyatı bugün 485 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da ufak bir yükseliş yaşıyor. Peki, 14 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları ne olacak? İşte, 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:41 Son Güncelleme: 14.10.2020 18:42 ABONE OL
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

14 Ekim 2020 güncel , piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken de iniş çıkışını sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün 485 TL seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği gibi, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 14 Ekim 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.221,90
  • Satış: 3.244,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.219,00
  • Satış: 3.267,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 485,19
  • Satış: 485,30

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.572,50
  • Satış: 1.587,40

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 786,10
  • Satış: 794,50

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.103,43
  • Satış: 3.164,65

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 437,81
  • Satış: 454,74

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları hareketlendi! 14 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
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