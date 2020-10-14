Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank taşıt konut kredisi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirmiş, bu süreçte kamu bankaları da pek çok kredi paketini vatandaşlara sunmuştu. Yılın son aylarına doğru gelinmesiyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranları araştırması gerçekleştiriyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87