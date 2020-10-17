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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram bugün kaç para?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da sürüyor. Bu doğrultuda, Kapalıçarşı güncel ve canlı takip ediliyor. fiyatı bugün küçük bir düşüş yaşayarak 484 TL seviyesine geriledi. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 17 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları ne olacak? İşte, 17 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 18:42 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

17 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün 484 TL seviyesinden değer görüyor. Bilindiği gibi, corona virüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 17 Ekim 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.218,90
  • Satış: 3.240,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.205,00
  • Satış: 3.254,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 484,36
  • Satış: 484,61

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.570,80
  • Satış: 1.585,20

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 785,40
  • Satış: 793,60

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.094,60
  • Satış: 3.154,45

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 437,40
  • Satış: 454,32

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 17 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
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