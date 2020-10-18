Bakan açıkladı: 243 milyon lira hibe sağlanacak





Açıklanan bin 49 adet projeye 243 milyon TL hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bin 49 projenin 11'i tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen, bin 38'i ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde açıklanan projelerin 3 adedi süt üreten, 6 adedi kırmızı et üreten, 1 adedi kanatlı eti üreten, 1 adedi yumurta üreten işletme yatırımını kapsıyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında açıklanan projelerin ise 783 adedi bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 126 adedi arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 47 adedi zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, 16 adedi kırsal turizm ve rekreasyon, 6 adedi su ürünleri yetiştiriciliği, 12 adedi makine parkları, 48 adedi de yenilenebilir enerji yatırımından oluşuyor. Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.

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