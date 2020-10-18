Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde de devam ediyor. Bu noktada, güncel ve canlı merak ediliyor. fiyatı bugün küçük bir düşüşle 484 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 18 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte, 18 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

18 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün 484 TL seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor yenilemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 18 Ekim 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.218,90
  • Satış: 3.240,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.205,00
  • Satış: 3.254,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 484,36
  • Satış: 484,61

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.570,80
  • Satış: 1.585,20

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 785,40
  • Satış: 793,60

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.094,60
  • Satış: 3.154,45

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 437,40
  • Satış: 454,32

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 18 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA