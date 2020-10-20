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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayında zirve seviyeyi gören gelişmeleri binlerce vatandaşın gün içerisinde gündem maddesi olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli birçok yatırımcının rağbet gösterdiği altının yaşadığı yükseliş ve düşüşleri kar edebilmek amacıyla yakından takip eden vatandaşlar canlı ve güncel olarak fiyatlardaki hareketleri gözlemlemek istiyor. Konuyla ilgili olarak ise "22 Ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları ile canlı ve güncel rakamlar…

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Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

hareketleri… Son dönemde hareketli seyrini koruyan sarı metal koronavirüs salgınında yastık altı yatırımcıların ve büyük ölçekli olarak yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların rağbet gösterdiği bir araç olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle Ağustos ayında son yılların zirvesine ulaştığı gözlemlenirken sarı metal şu süreçte hareketliliğini korumaya devam ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Uzman yorumlarına göre altın fiyatları önümüzdeki günlerde hareketli seyrini korumaya devam ederken vatandaşlar yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirip değerlendirmeme konusunda özellikle analistlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Öte yandan var olan yatırımları nedeniyle birçok vatandaş gün içinde canlı olarak altının alış ve satış fiyatını araştırıyor…

Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.206,20
  • Satış: 3.225,40

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.194,00
  • Satış: 3.242,00

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Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.565,00
  • Satış: 1.578,10

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 782,50
  • Satış: 789,10

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Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.084,84
  • Satış: 3.144,52

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22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 435,97
  • Satış: 452,83

Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.

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Son dakika altın fiyatları 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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