Altın fiyatları son dakika 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketleri… Son dönemde hareketli seyrini koruyan sarı metal koronavirüs salgınında yastık altı yatırımcıların ve büyük ölçekli olarak yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların rağbet gösterdiği bir araç olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle Ağustos ayında son yılların zirvesine ulaştığı gözlemlenirken sarı metal şu süreçte hareketliliğini korumaya devam ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…
Uzman yorumlarına göre altın fiyatları önümüzdeki günlerde hareketli seyrini korumaya devam ederken vatandaşlar yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirip değerlendirmeme konusunda özellikle analistlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Öte yandan var olan yatırımları nedeniyle birçok vatandaş gün içinde canlı olarak altının alış ve satış fiyatını araştırıyor…
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
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TAM ALTIN
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22 AYAR BİLEZİK
İstanbul Kapalıçarşı'da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.