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haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ocak ayı yaklaşırken, hakkında bilgileri de gelmeye başladı. Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük ocak zammı, Merkez Bankası'nın anketine göre yüzde 4.68'e yükselecek. Bilindiği üzere ocak zammı 2020 yılının 2. yarısındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Peki ocak zammı sonrası en düşük ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili ...

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli ve ocak zammına odaklanmış durumda. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.

Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

529 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.

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Son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946 TL! En düşük emekli maaş ne kadar olacak?
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