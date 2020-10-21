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: Bakan açıkladı! 'nın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uydusunun uzaya gönderileceği tarihi duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:49 Son Güncelleme: 21.10.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: Bakan açıkladı! TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A ile ilgili son dakika haberi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya gönderileceği tarihi açıkladı.

KASIM SONUNDA UZAYA GÖNDERİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021'in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'da 2022'de fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

Son dakika... Bakan resmen açıkladı: Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da fırlatılacak

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Son dakika: Bakan açıkladı! TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu
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