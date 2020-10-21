Son dakika: Melania Trump, eşi Donald Trump’ın seçim mitingine katılamayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan Melania Trump'ın sözcüsü, First Lady'nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.

"SEMPTOMLARDAN OLUŞAN BİR HIZ TRENİ GİBİYDİ"

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, 2 Ekim'de koronavirüs kaptıklarını duyurmuşlardı. Melania Trump, Beyaz Saray internet sitesinde, "Covid 19 ile kişisel tecrübem" başlıklı bir yazı kaleme alarak yaşadıklarını anlatmıştı. Yaşadığı tecrübeyi "semptomlardan oluşan bir hız treni gibiydi" diye tanımlayan Trump, vücut ağrıları, öksürük ve halsizlik yaşadığını ifade etmişti.