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Haberler Galeri Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

haberi: 'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

ABD Başkanı 'a corona virüsü bulaştırdığı iddia edilen başdanışman dün yeniden gündeme geldi. Trrump'ın başkanlık yarışında yine en yakınındaki isim olarak dikakt çeken Hicks, Florida mitinginde alkışlarla sahneye geldi ve corona virüsle dalga geçti. Trump ile birlikte seyahat ederken maske takmaması ile olay olan başdanışman dünya genelinde yeniden gündem oldu. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 11:02
Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı 'in corona virüse yakalandığı hemen açıklanmadı aynı şekilde virüsün Trump'a Hicks'ten bulaştığı belirtiliyor. Trump ile eşi Melania'nın da hasta olmasına neden olduğu belirlenen Hicks, dün Florida mitinginde alkışlarla sahneye geldi ve corona virüs hakkında dalgacı sözler kullandı. haberine göre "İşte şimdi aynı mikrofonu paylaşabiliriz." diyen Hicks, Trump'ın gözdesi olarak tarif ediliyor.

Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

TRUMP İLE BİRLİKTE MİTİNGDEYDİ

ABD Başkanı 'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm gözler ona çevrilmişti. Gizli tutmaya çalışsa da testinin pozitif çıktığı haberleri önce Beyaz Saray koridorlarında sorna da medyada yankılanmıştı. Ve işte tüm bunların ardından ,Trump ile birlikte mitingdeydi...

ABD Başkanı Donald Trump, her ikisi de koronavirüse yakalanıp hastalığı yenmelerinden sonra, Florida'daki mitinginde uzun süreli danışmanlarından Hope Hicks'i sahneye çağırdı.

Trump'ın 2016 kampanyasından beri Başkan'ın yanında olan Hicks, kendisine tezahürat yapan binlerce hayranının karşısına geçerek ölümcül hastalıkla ilgili şaka yaptı. Hicks, "Şimdi mikrofonu paylaşabiliriz!" diyerek şakalaştı.

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Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

"UMUT İSTİYOR MUYUZ?"

Hicks, Air Force One'da Trump ile birlikte seyahat etmiş ve bu sırada maske takmadığı dikkat çekmişti. Trump, miting sırasında destekçilerine "Umuttan bahsetmişken burada... Alkışlarla, Büyük Hope Hicks" diyerek, danışmanını sahneye davet etti.

Trump, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını biliyorsunuz" dedi. Beyaz Saray yetkilileri arasında Trump ve First Lady Melania Trump da dahil olmak üzere birçok koronavirüs vakasının ilki Hicks'ti.

Hicks'in virüse yakalandığı Beyaz Saray tarafından hemen açıklanmadı. Trump, "Ama o gayet iyi... Umut istiyor muyuz? Hope, sahneye gel" diyerek danışmanını sahneye davet etti.

Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

, koronavirüs testi pozitif çıktığından beri dün ilk kez görüntülenmişti. Hastalık sonrasında başkanlık uçağında ilk uçuşunu yapan Hicks, ABD Başkanı ile Florida'ya seyahat etmişti.

Başkanın danışmanı olarak görev yapan Hicks, iki günlük kampanya gezisi için Kuzey Carolina ve Florida'ya gitmek üzere, Beyaz Saray'dan başkan ve diğer personel ile birlikte ayrılmıştı.

31 yaşındaki Hope Hicks, Beyaz Saray'ın bahçesinden Marine One'a bindiğinde de, Andrews Hava Üssü'nden Air Force One'a bindiğinde yüz maskesi takmıyordu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel de gezideydi.

Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

Hicks'in resmi olarak işe ne zaman döndüğü belli değil. Perşembe günü, koroanvirüs testinin pozitif çıkmasından tam 14 gün sonrasını işaret ediyor. Ancak Beyaz Saray, bir kişinin semptom göstermemesi durumunda karantina için 10 günün de yeterli olduğunu savunuyor.

Hicks'in 1 Ekim'de yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 Eylül Çarşamba günü, Trump'la birlikte Minnesota'dayken kendini hasta hissetmeye başladı. Trump ve Beyaz Saray personeli ile geri döndüğünde kendisini Air Force One'da karantinaya aldı.

Hicks'in koronavirüs teşhisi ile ilgili , Trump yönetiminin pandemiyi kendi saflarında ele almasıyla ilgili soru ve eleştirilere yol açan zincirleme bir reaksiyon başlattı.

Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

Beyaz Saray yetkililerinin Hicks'in teşhisini gizli tutmaya çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da arttı. İlk olarak Bloomberg, Hicks'in virüse yakalandığını haber yaparak bombayı patlattı ancak Hicks'in "sıfır numaralı hasta" olup olmadığı hala bilinmiyor.

Hicks, 26 Eylül'de Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiğini açıkladığı Amy Coney Barrett için düzenlenen Rose Garden'daki etkinlikte yoktu.

ABD Başkanı ve eşi de dahil olmak üzere bu etkinliğe katılan 13 kişide de koronavirüs tespit edilmesiyle, etkinlik "süper yayıcı" olarak anıldı.

The Washington Post'un bildirdiğine göre, Hicks koronavirüs testinin pozitif çıktığını sadece Başkan, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve birkaç kıdemli yardımcıya söyledi.

'in birlikte çalıştığı birçok kişi, tanıyı medya veya ofis dedikoduları aracılığıyla öğrenince öfkelendi.

Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

Trump, Hicks'e koronavirüs teşhisi konulduğunu biliyordu, ancak New Jersey golf kulübündeki bir milyon dolarlık bağış toplama etkinliği de dahil olmak üzere, planlanan etkinliklerine devam etti.

Trump Twitter'dan 'korkunç' mesajını paylaştıktan saatler sonra, yalnızca ABD değil yeryüzü alt üst olmuştu. Ve dünya, ABD liderinin karakutusunun hikayesini konuşmaya başladı.

Uluslararası medyanın gözdesi 31 yaşındaki , ABD Başkanı 'ın uzun süredir çok yakınında.

Greenwich, Connecticut'ta doğup büyüyen Hope Hicks, ergenlik döneminde modellik yaptı.

Southern Methodist Üniversitesi'nden mezun olan Hicks, babasının izini takip ederek halkla ilişkiler alanında çalıştı.

Yetenekleri fark edildiğinde, New York'ta Ivanka Trump için çalışmaya başladı. Ralph Lauren gibi markalar için poz veren Hicks, işinin bir parçası olarak Ivanka'nın bazı kıyafetlerini de giydi.

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