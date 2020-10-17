Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

TRUMP İLE BİRLİKTE MİTİNGDEYDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm gözler ona çevrilmişti. Gizli tutmaya çalışsa da testinin pozitif çıktığı haberleri önce Beyaz Saray koridorlarında sorna da medyada yankılanmıştı. Ve işte tüm bunların ardından Hope Hicks,Trump ile birlikte mitingdeydi...

ABD Başkanı Donald Trump, her ikisi de koronavirüse yakalanıp hastalığı yenmelerinden sonra, Florida'daki mitinginde uzun süreli danışmanlarından Hope Hicks'i sahneye çağırdı.

Trump'ın 2016 kampanyasından beri Başkan'ın yanında olan Hicks, kendisine tezahürat yapan binlerce hayranının karşısına geçerek ölümcül hastalıkla ilgili şaka yaptı. Hicks, "Şimdi mikrofonu paylaşabiliriz!" diyerek şakalaştı.