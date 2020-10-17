Son dakika haberi: Donald Trump'a corona virüs bulaştıran danışmanından ilginç sözler! Corona ile dalga geçti...

Trump, Hicks'e koronavirüs teşhisi konulduğunu biliyordu, ancak New Jersey golf kulübündeki bir milyon dolarlık bağış toplama etkinliği de dahil olmak üzere, planlanan etkinliklerine devam etti.
Trump Twitter'dan 'korkunç' mesajını paylaştıktan saatler sonra, yalnızca ABD değil yeryüzü alt üst olmuştu. Ve dünya, ABD liderinin karakutusunun hikayesini konuşmaya başladı.
Uluslararası medyanın gözdesi 31 yaşındaki Hope Hicks, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir çok yakınında.
Greenwich, Connecticut'ta doğup büyüyen Hope Hicks, ergenlik döneminde modellik yaptı.
Southern Methodist Üniversitesi'nden mezun olan Hicks, babasının izini takip ederek halkla ilişkiler alanında çalıştı.
Yetenekleri fark edildiğinde, New York'ta Ivanka Trump için çalışmaya başladı. Ralph Lauren gibi markalar için poz veren Hicks, işinin bir parçası olarak Ivanka'nın bazı kıyafetlerini de giydi.