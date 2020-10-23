THY günlük uçuş sayısında Avrupa’da birinci sırada

Havacılık sektörünü derinden etkileyen koranavirüs salgınına rağmen Türk Hava Yolları günlük uçuş sayısında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22 Ekim verilenine göre; THY 649 uçuşla en üst sırada yer aldı.

EUROCONTROL verilerini sosyal medya hesabından paylaşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurul Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi.

Paylaşılan istatistiklerde İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair 644 uçuşla ikinci Fransız Hava Yolları Air France ise 514 uçuşla üçüncü sırada yer aldı