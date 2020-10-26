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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

: ne kadar? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

Piyasaların kalbinin attığı ’dan haberleri gelmeye başladı. Haftanın ikinci gününde canlı ve güncel rakamlarla birlikte sarı metale olan ilgi giderek artıyor. Yatırımını bu yönde yapacak olan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı rakamlara bakarak kuyumcuların yolunu tutuyor. Coronavirüs salgını sebebiyle ani iniş ve yükseliş yaşayan ? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, ve fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 06:28 Son Güncelleme: 27.10.2020 06:29 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar

hareketliliği haftanın ikinci gününde de merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren 'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken anlık grafik sürekli değişiyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metale duydukları güven doğrultusunda canlı grafiği merak ediyor. Düğünlerin bir numaralı takısı en son fiyatı 809,59 TL, gram ise 494,38 TL'den işlem gördü. Son yıllarda zirve yapan ? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 27 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI SON DURUM BİLGİSİ

Haftanın ikinci gününde gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar ile takip ediliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşların gündeminde kalmayı koruyor. Haberimizde canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son durum bilgisine ulaşabilirsiniz.

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 446,69

SATIŞ: 463,96

22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.278,3000

SATIŞ: 3.303,2000

ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.603,60

SATIŞ: 1.618,10

YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.275,0000

SATIŞ: 3.324,0000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.164,83

SATIŞ: 3.226,03

TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 801,80

SATIŞ: 809,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 495,10

SATIŞ: 495,20

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!
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