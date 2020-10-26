Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın ikinci gününde de merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken anlık grafik sürekli değişiyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metale duydukları güven doğrultusunda canlı grafiği merak ediyor. Düğünlerin bir numaralı takısı en son çeyrek altın fiyatı 809,59 TL, gram ise 494,38 TL'den işlem gördü. Son yıllarda zirve yapan Altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 27 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI SON DURUM BİLGİSİ

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar ile takip ediliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşların gündeminde kalmayı koruyor. Haberimizde canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son durum bilgisine ulaşabilirsiniz.