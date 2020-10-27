1.7 milyon kişiye istihdam sağlanacak

İstihdam paketi kapsamında devreye girecek teşviklerle 1.7 milyon kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, tahminen ücretli, yevmiyeli 3.5 milyon kayıt dışı çalışan, 4 milyon işsiz olduğunu belirterek, bu 7.5 milyon kişinin yüzde 25'ini oluşturan 1.7 milyon kişinin teşviklerle istihdam edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Öztürk, "Bu durumda aylık 2 milyar lira, üç ayda da 5.5 milyar lira civarında bir maliyet bekleniyor" dedi. Öztürk, mesleki yeterlilik belgesi olanlara fon teşviki ile de 250 bin kişiye yıllık 2 milyar liralık desteğin öngörüldüğünü kaydetti.

'Yeni İstihdam Paketi'yle neler hedefleniyor?

4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarının imzasını taşıyan istihdamla ilgili birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yasa teklifine göre, bu yıl sona erecek teşviklerin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması işgücü piyasasını canlandıracak. Öztürk, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlara ilişkin teşvikten 250 bin kişinin yararlanacağını, bu kapsamda verilecek desteğin de 2 milyar lira olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına olanak sağlanan kısa çalışma ödeneğinin aylık maliyetinin 3 milyar lira, normalleşme desteğinin de 1 milyar lira olduğunu ifade eden Öztürk, teşviklerin kullanımında suiistimal olması durumunda brüt asgari ücret tutarında idari para cezası getirildiğini belirtti.



48 BİN İSTİHDAM YARATACAK

Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen ihracattan elde edilen kazancın yüzde 50'si beyannamede belirtilen gelirden indirilecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş da, düzenlemeden yararlanacak yaklaşık 24 bin küçük ihracatçı bulunduğunu, en az 2 kişiyi kayıt altına almaları durumunda istihdamın 48 bin olacağını söyledi. Kişi başına verilecek destekler işten çıkarma yasağı boyunca sürecek. Bu sürelerin sonunda da diğer istihdam teşvikleri devreye girecek.



ÇALIŞANA ÇİFTE KORUMA

Paketteki 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek bugüne kadar işsizlik, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alamayanların mahrumiyetini bitirecek. Sigortalı olsun ya da olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe alınmaları talebinde bulunacaklar. Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 lira destek verilecek. İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalırsa da işçiye aylık bin 168 lira nakdi ücret desteği verilecek.



48 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Pakette, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam edenlere sağlanan teşvikin süresi de 2023 sonuna kadar uzatılıyor. Bu kapsamda olanları işe alan işletmelere, brüt ücret üzerinden hesaplanan işveren primi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 48 aya kadar çıkabilen, çalışan başına verilen destek aylık bu yıl 603 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.



İŞE GERİ ALINMAYANA BİN 30 LİRA

Son çalıştığı işyerine dönme talebi kabul edilmeyenler, İŞKUR'a başvurarak işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 30 lira yardım alacak. Bu destekten yararlanmak için hanede emekli aylığı, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği alan, işçi, memur veya esnaf olarak sigortalı çalışan kimsenin bulunmaması ayrıca devletten düzenli yardım almıyor olması gerekiyor.

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